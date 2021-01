Open brief van student: “Studenten die al maanden zitten weg te kwijnen, worden opnieuw vergeten”

Heel wat studenten uiten hun bezorgdheden over de impact van de coronacrisis. De 22-jarige Gentse studente Maxine trekt in een open brief, gepubliceerd door het jongerenpersagentschap StampMedia, aan de alarmbel. “Hoewel men oproept om ook aan de jongeren te denken, worden de studenten die al maanden zitten weg te kwijnen, opnieuw vergeten”, luidt het.

“Dat studenten het verdomd moeilijk hebben in deze coronacrisis, behoeft geen uitleg meer. Toch kan ik er niet bij hoe onze noodkreten telkens opnieuw genegeerd worden”, schrijft Maxine in haar open brief. “Gisteren werd aangekondigd dat niet alleen kinderen, maar ook jongeren weer een beetje meer vrijheid zullen krijgen. Even kwam dat sprankeltje hoop weer, om al meteen de kop ingedrukt te worden: studenten behoren namelijk niet tot die groep. Dat we in de nieuwe maatregel rond sport voor kinderen en jongeren nogmaals straal worden genegeerd, slaat dus alles (afgelopen dinsdag werd beslist dat scholieren tussen 12 en 18 jaar in een bubbel van tien personen mogen samenkomen in open lucht, nvdr.) Ook voor studenten kan sporten in kleine groepen heel wat betekenen. Maar nee dus: studenten vallen in dit land overal tussenuit. Zijn politici ons vergeten? Ik hoop van niet, maar ik vrees van wel.”

“De versoepeling van de maatregelen kwam na een pleidooi van sportartsen Frank Pauwels en Tom Teulingkx. Zij kregen bijval van psychologen Maarten Vansteenkiste en Sofie Crommen. Die wezen erop dat het welbevinden van jongeren achteruitgaat, zeker nu elk perspectief ontbreekt. Zo neemt het aantal klachten van jongeren over angst en depressie toe en ondervinden ze veel schoolstress.”

“Jongeren bevinden zich volgens hen in een cruciale levensfase, gekenmerkt door individuele ontwikkeling. Maar die psychologische klachten en individuele ontwikkeling van jongeren stoppen blijkbaar aan de magische leeftijdsgrens van 18 jaar. Hiermee wil ik de problemen die 12- tot 18-jarigen ervaren zeker niet minimaliseren, laat me daar zeer duidelijk over zijn. Ik wil vooral benadrukken dat studenten niet veel van die jongeren verschillen”, aldus Maxine.

Cruciale levensfase

“Ook wij zitten in een cruciale levensfase waarin we onze individuele ontwikkeling verderzetten. We verruimen onze geest, maken nieuwe vrienden, leren een nieuwe omgeving kennen en gaan voor het eerst op kot. En ook wij lijden onder het gebrek aan perspectief: we staan als laatste in de rij om gevaccineerd te worden en in tegenstelling tot de 12- tot 18-jarigen, mogen wij al helemaal niet naar school. Ook wij kampen met ‘schoolstress’ en andere psychische klachten.”

“De onderzoekers van de CIM (Centrum voor Informatie over de Media, red.) wijzen erop dat we meer aandacht moeten hebben voor de impact op het welzijn van jongeren en moeten investeren in welzijn, verbinding en maatregelen op mensenmaat. In kleine groepen sporten, kan dus ook voor studenten veel betekenen. Maar hoewel men oproept om ook aan de jongeren te denken, worden de studenten die al maanden zitten weg te kwijnen, opnieuw vergeten. Beste minister Weyts, wij hebben geen nood aan gratis soep (op 22 januari verscheen online een video waarin Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) soep maakte en uitdeelde aan een student, red.). Geef ons concrete maatregelen en wees een minister die ook ons vertegenwoordigt”, besluit de studente.

