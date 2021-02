Open brief van ‘betrokken volwassenen’ vraagt jongeren te erkennen als ‘essentiële groep’: “Wij hebben al genoten van het leven, we willen nu onze plaats afstaan”

Afgelopen weekend kon u in onze krant en op onze site drie brieven lezen die HLN-reporters hadden geschreven voor hun tieners. Het was onze manier om de jongeren in Vlaanderen te laten weten dat er wel degelijk aan hen gedacht wordt in deze moeilijke tijden. Een open brief die vandaag gepubliceerd wordt, gaat daarin nog een stapje verder. Auteurs Sara Vercauteren (42), ex-woordvoerster DPG Media en vandaag managing director van Bepublic Group, en Heidi De Pauw (48), ceo van Child Focus, vragen dat jongeren erkend worden als essentiële groep in onze maatschappij.