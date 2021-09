Open brief: Hulp gevraagd voor Felix (9) onschuldig slachtoffer van een onbegrijpelijk corona-beleid

OPEN BRIEF Opnieuw kruipt een moeder in de pen voor een open brief die ze naast Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens richt aan Vlaams ministers Ben Weyts (Onderwijs) en Benjamin Dalle (Jeugd). De Antwerpse Marie Van Leemput laakt de door de expertengroepen RAG (Risk Assessment Group) en RMG (Risk Management Group) opgestelde regels inzake de test- en quarantaineregels voor kinderen in het lager onderwijs. Haar oudste zoon Felix (9) moet ondanks een negatieve coronatest nog tot 8 oktober wachten voor een tweede coronatest, wat betekent dat hij twintig dagen lang afwezig zal blijven van school. “Hallucinant en onrechtvaardig”, schrijft Marie.

Beste mevrouw de Kinderrechtencommissaris, beste ministers Dalle en Weyts,

Ik richt me via mail tot u met een dringende vraag met betrekking tot mijn zoon Felix. Dank alvast om zijn verhaal te willen lezen en mee uw schouders hieronder te willen zetten. Want met alle goede wil van de wereld kunnen wij deze compleet kromme en ontspoorde toestand niet begrijpen of uitleggen. Alle reden is zoek...

Mijn jongste zoon Jerome (6 jaar) heeft dinsdagochtend 21/9 een positieve corona test afgelegd. Dit na een hoogrisico contact in zijn klas op vrijdag 17/9 of reeds ervoor. Jerome zal thuis in isolatie blijven tot en met 1 oktober (10 dagen); gezien zijn leeftijd is afstand tot de huisgenoten uiteraard niet mogelijk.

Na contact met de mensen van contact tracing hebben mijn man en ik, alsook onze andere zoon Felix (9 jaar) zich gisteren 22/9 laten testen. Al die testen waren negatief. De testen van alle mensen die we in de periode 19/9 -21/9 zagen, waren eveneens allemaal negatief.

Gezien mijn man en ik gevaccineerd zijn, mogen we uit quarantaine. We blijven uiteraard waakzaam en zoeken nu geenszins drukke gelegenheden op (we blijven ook weg van werk). We zullen opnieuw getest worden op woensdag 29/9, ofwel één week na de eerste test. Indien positief, gaan we onmiddellijk in isolatie.

Quote Zo mag hij zich NIET een tweede maal laten testen samen met ons op 29/9, maar dient hij te wachten tot minstens 8/10 Marie Van Leemput

Tot zover begrijpen wij en kunnen wij ons vinden in al de regels.

Onze verbazing en ontzetting was echter bijzonder groot toen we hoorden dat voor Felix andere regels gelden. Zo mag hij zich NIET een tweede maal laten testen samen met ons op 29/9, maar dient hij te wachten tot minstens 8/10. En hij mag pas uit quarantaine op 11/10. En dit alles omdat hij als -12-jarige nog geen vaccin kreeg!!

Wij kunnen dit met de beste wil van de wereld niet begrijpen en vragen uw onmiddellijke hulp en actie zodat zeer specifiek mijn zoon in deze situatie geholpen kan worden. Afgaande op de beslissingen die minister Weyts gisteren (woe 22/9, red.) in de media toelichtte, verwachten wij niet meer of minder dan dat Felix dezelfde regels als zijn gevaccineerde ouders mag volgen, namelijk een tweede test op 29/9 en een directe stopzetting van de quarantaine indien die negatief blijkt.

Quote Het huidige beleid schiet met kanonnen op een mug en dat voelt bijzonder onrecht­vaar­dig Marie Van Leemput

Als we de regel die ons nu wordt opgelegd zouden volgen, is mijn zoon twintig dagen afwezig van school, wordt hij twintig dagen lang weggehouden van zijn hobby’s en vriendjes,.. En dit allemaal na een negatieve coronatest !! Dat is hallucinant en onrechtvaardig. De impact die we nu na twee dagen al merken op zijn mentale gezondheid, stemt ons zeer droef. Het huidige beleid schiet met kanonnen op een mug en dat voelt bijzonder onrechtvaardig. Onze kinderen zijn hier onschuldige slachtoffers en hun rechten worden met de voeten getreden.

Wij hopen en rekenen op uw interventie om deze kromme situatie recht te zetten.

Alvast bedankt voor uw gewaardeerde hulp.

Met vriendelijke groeten,

De bezorgde mama van Felix,

Marie Van Leemput

