Opdracht voorlopig bewindvoerder Let’s Go Urban wordt maand verlengd: “Verzet El Kaouakibi is afgewezen”

De ondernemingsrechtbank van Tongeren heeft beslist om de opdracht van voorlopig bewindvoerder te verlengen in de zaak Let’s Go Urban van politica Sihame El Kaouakibi. Dat is bevestigd aan onze redactie. De vraag blijft nu: wat zal er nu gebeuren met LGU, nu de stad de samenwerking met de dansvzw stopzet en de opdracht van Moens verlengd is. “Op basis van haar bevindingen zal men nu moeten kijken of de nodige voorwaarden er zijn voor een faillissementsaanvraag of gerechtelijke reorganisatie”, zegt de persrechter van de Antwerpse ondernemingsrechtbank.

“Georganiseerd bedrog”, zo noemde de voorlopig bewindvoerder de subsidiestroom binnen de vzw Let’s Go Urban in haar eindverslag. Daarin werden grote vragen gesteld bij een totaalbedrag van 450.365,83 euro aan subsidies die in een boekhoudkundig kluwen verwikkeld waren. De advocaten van El Kaouakibi tekenden een derdenverzet aan tegen de bewindvoerder. De ondernemingsrechtbankvan besloot vandaag dat de bewindvoerder een maand langer zal aanblijven. “Het derdenverzet is ongegrond verklaard is en afgewezen”, zegt Frank Vennekens, persrechter van de Antwerpse ondernemingsrechtbank. “De opdracht van de bewindvoerder is met een maand verlengd. Zij moet nu binnen 21 dagen een vordering tot faillissement of gerechtelijke reorganisatie instellen.”

Forensische audit

Alles begon met een forensische audit die eind vorig jaar uitgevoerd werd op vraag van de raad van bestuur van Let’s Go Urban. “Er waren te veel vragen en klachten rond interne financiële verrichtingen”, zei Ann Maes, toenmalig bestuurslid, daarover in februari. Op 21 januari van dit jaar was die audit klaar en drie bestuursleden konden daaruit concluderen dat “het niet meer te fixen was”, Ann Maes en twee andere bestuursleden namen ontslag. Maar daar bleef het niet bij. Met de audit trokken de drie bestuursleden naar de ondernemingsrechtbank in Antwerpen, met de vraag om een voorlopig bewindvoerder aan te stellen. Die stelde op 2 februari advocaat Annemie Moens aan als bewindvoerder, gedurende 3 maanden moest ze de dagelijkse werking opvolgen en uitzoeken.

Volledig scherm Voorlopig bewindvoerder Annemie Moens. © BELGA

Op 4 februari tekenden de advocaten van El Kaouakibi verzet aan tegen de bewindvoerder. Volgens Mounir Souidi, één van El Kaouakibi’s advocaten, was de aanstelling via eenzijdig verzoekschrift onwettig. “Daaruit vloeien automatisch nietigheden (verwijzend naar het rapport, red.) voort die we in de toekomst bij onze verdediging kunnen opwerpen. De bestuurders hebben onze cliënte verschalkt door achter haar rug en via een eenzijdig verzoekschrift een bewindvoerder aan te stellen”, aldus Souidi.

Vandaag heeft ondernemingsrechtbank dus daarin een beslissing gemaakt: de opdracht van Annemie Moens wordt verlengd. De vraag blijft, wat nu voor LGU? De bewindvoerder hoopte dat LGU de storm zou overleven, zij vroeg ook aan Stad Antwerpen om de geldkraan niet dicht te draaien, om zo de lonen van de werknemers van de vzw te kunnen betalen. Maar het stadsbestuur zette maandag de samenwerking met de vzw stop. Alle afsprakennota’s werden meteen beëindigd, de erkenning van LGU Academy als professionele jeugdwerkpartner ingetrokken. De vereniging mag sinds maandag het Urban Center aan het Kielpark niet meer gebruiken, want het gebouw is eigendom van de stad. Er zijn twee uitkomsten in deze zaak: LGU kondigt een faillissement aan of er zal een grondige reorganisatie plaatsvinden. Dat zal duidelijk worden binnen 21 dagen.

