Opa (77) sterft tijdens zwempartij met kleinzoon (6) in Lacs de l’Eau d’Heure in Henegouwen

Het duo zocht verkoeling in een zone waar zwemmen verboden is. Getuigen zagen dat het kind hulp nodig had en haalden het uit het water. De hulpdiensten en een duikersteam waren snel ter plaatse en startten een zoekactie naar de zeventiger. Omstreeks 15 uur werd de grootvader dood aangetroffen in het water. “Duikers vonden het lichaam op een diepte van 6 à 7 meter”, bevestigt de woordvoerder van de hulpverleningszone Henegouwen-Oost.

Voor de zeventiger kon geen hulp meer baten. Het is nog onduidelijk of de man verdronken is of in het water onwel is geworden. Het slachtoffer is een Brit die in ons land woont. De geredde jongen woont in het Verenigd Koninkrijk.