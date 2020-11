Op zoek naar Maradona Janssens, Peeters of Vandenbroeck

De grootste voetballer aller tijden is niet meer. Diego Maradona beleefde zijn hoogtepunt op het WK 86 in Mexico toen hij zowat op zijn eentje Argentinië wereldkampioen maakte. Hij scoorde onder meer twee doelpunten tegen België in de halve finale.

De bewondering voor Maradona was in de jaren tachtig zo groot dat vier Belgische ouderparen hun zoon de voornaam Maradona hebben gegeven. Er lopen ook twee jongemannen met de naam Maradonna (met twee keer ’n’) rond. Graag kwamen we met hen in contact voor een verhaal over voetbal, over hoe het is om de Belgische Maradona te zijn, over goddelijke roem enzovoort.