Op zoek naar een kot? Eerst betalen om het adres te krijgen

Weinig regen en volle zon zorgen voor topseizoen in Belgische wijngaar­den: “Dit jaar 30 tot 40 procent meer opbrengst”

Door de aanhoudende warmte beleven de Belgische wijngaarden momenteel de beste tijden in ons land. De combinatie van weinig regenval met volle zon zorgt namelijk voor een perfecte mix bij de druiven in de wijngaard. Door de warmte zijn er minder ziektes en geen meeldauw, wat zorgt voor mooie trossen druiven. “De wijngaard is in topvorm, we verwachten een uitstekend wijnjaar voor 2022", alsdus de wijnboeren.

2 augustus