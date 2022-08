‘Op weekend’ in de gevangenis: 10-tallen magistraten mogen splinternieuwe gevangenis van Haren uittesten

Ben Weyts (N-VA) investeert deze zomer 31 miljoen euro in scholen­bouw

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert deze zomer 31 miljoen euro in 113 scholenbouwprojecten verspreid over Vlaanderen. “Een investering in scholenbouw is een investering in onze onderwijskwaliteit. En dus in onze eigen toekomst”, klinkt het.

10:51