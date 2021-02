Op visite bij de Antwerpse raamprostituees: “Het is of huur betalen of eten kopen nu”

Opmars coronavari­an­ten zorgt voor ongerust­heid in Duitsland: “Virus heeft boost gekregen”

5 februari De coronapandemie is "gevaarlijker" geworden in Duitsland. Dat was vrijdag de boodschap van Lothar Wieler, de voorzitter van het Robert Koch Instituut, op een persconferentie. "Het virus is nog niet moe, integendeel: het heeft net een boost gekregen", zei hij verwijzend naar de verspreiding van de nieuwe varianten in ons buurland.