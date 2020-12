Op vakantie naar rode zone? Geen recht op uitkering als je daarna niet kan werken omdat je in quarantaine moet

Wie op vakantie gaat naar een rode zone, bij terugkeer in quarantaine moet en niet van thuis kan werken, heeft geen recht op een uitkering als tijdelijke werkloze. Dat zegt de RVA. “Als je willens wetens naar een rode zone op vakantie vertrekt, is er geen sprake van overmacht”, klinkt het.

Delen per e-mail

Morgen 31 december worden nieuwe en strengere regels van kracht voor iedereen die terugkeert uit het buitenland. Dat heeft het Overlegcomité vandaag beslist. Al zeker tot 15 januari wordt quarantaine verplicht na een verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone en moet je een coronatest afleggen op dag één en dag zeven na terugkeer. Pas als die laatste PCR-test negatief is, mag je de quarantaine beëindigen.

Er zijn maar enkele uitzonderingen op die quarantaine, onder meer voor mensen die kritische functies uitoefenen in essentiële sectoren, de bouwsector, studenten op de dag dat ze een examen moeten afleggen en mensen die om professionele redenen in het buitenland verbleven en een attest hebben van de werkgever.

Maar wat als je door de quarantaine niet kan gaan werken? Volgens de RVA zijn de regels duidelijk. Als de quarantaine het gevolg is van een reis naar een rode zone binnen de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland en die plaats al een rode zone was bij je vertrek, dan heb je géén recht op tijdelijke werkloosheid. Het gaat dan immers niet om een situatie van overmacht. Hetzelfde geldt voor reizen naar alle andere landen dan de bovenstaande.

“In deze gevallen is er ofwel een reisverbod ofwel weet men op voorhand dat men in quarantaine zal moeten gaan bij terugkeer”, bevestigt de RVA aan de redactie van HLN. “De quarantaine is dus het gevolg van een vrije keuze van de werknemer. Dat geldt ook voor de landen waarvoor sinds 25 september geen reisverbod meer geldt, maar alleen een negatief reisadvies.”

Voor werknemers die na hun terugkeer uit een rode zone in quarantaine moeten en aan telewerk kunnen doen, is er geen probleem. Anderen zullen betaald of onbetaald verlof moeten nemen.

Wanneer je wél een uitkering als tijdelijke werkloze kan krijgen? Als de zone waaruit je terugkeert nog niet rood was bij vertrek en in de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland ligt. Je moet dan wel een quarantainegetuigschrift kunnen voorleggen van je arts of het contactcentrum.

Volledig scherm © AP

De RVA waarschuwt dat er gecontroleerd zal worden. “Als de voorwaarden niet vervuld zijn - als er bijvoorbeeld een reisverbod of een negatief reisadvies was bij je vertrek - zal de tijdelijke werkloosheid geweigerd worden of achteraf teruggevorderd als ze ten onrechte uitgekeerd blijkt te zijn”, klinkt het nog.

Gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vroeg zich vandaag bij VRT NWS af of er de komende twee of drie weken geen uitzonderlijke tijdelijke werkloosheid kan worden toegestaan, om bedrijven ademruimte te geven.

“Geen automatisme”

Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) is dat in dit geval geen automatisme. “Het VBO moet dat met de RVA bespreken. Het hangt er voor een bedrijf ook van af hoe lang het duurt. Bij een negatieve test mag je na zeven dagen alweer uit quarantaine. Het is dus misschien maar een probleem van enkele dagen. Laat het ons dus niet overroepen qua betaalbaarheid voor bedrijven. De vakantiegangers wisten trouwens heel goed dat reizen naar het buitenland afgeraden was.”

LEES OOK:

BEKIJK OOK: