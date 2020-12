Op vakantie naar rode zone? Geen recht op uitkering als je daarna niet kan werken omdat je in quarantaine moet

Wie na een reis naar het buitenland in quarantaine moet en niet van thuis kan werken, kan onder bepaalde voorwaarden een uitkering krijgen als tijdelijke werkloze. Maar dat is níét geval als je willens wetens naar een rode zone op vakantie bent vertrokken. “Dan is er geen sprake van overmacht”, klinkt het bij de RVA.

Karine Moykens, de voorzitter van het interfederaal comité voor testing en tracing, kondigde eerder deze maand aan dat wie terugkeert uit een rode zone in het buitenland, vanaf vandaag weer verplicht in quarantaine moet en dat voor een periode van tien dagen. Na zeven dagen zou je je ook moeten laten testen op het coronavirus. Het Overlegcomité neemt daar vrijdagmiddag een definitieve beslissing over. Maar wat als je door de quarantaine niet kan gaan werken?

Volgens de RVA zijn de regels duidelijk. Als de quarantaine het gevolg is van een reis naar een rode zone binnen de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland en die plaats was al een rode zone bij je vertrek, dan heb je géén recht op tijdelijke werkloosheid. Het gaat dan immers niet om een situatie van overmacht. Hetzelfde geldt voor reizen naar alle andere landen dan de bovenstaande.

“Vrije keuze”

“In deze gevallen is er ofwel een reisverbod ofwel weet men op voorhand dat men in quarantaine zal moeten gaan bij terugkeer”, bevestigt de RVA aan de redactie van HLN. “De quarantaine is dus het gevolg van een vrije keuze van de werknemer. Dat geldt dus ook voor de landen waarvoor sinds 25 september geen reisverbod meer geldt, maar alleen een negatief reisadvies.”

Voor werknemers die na hun terugkeer uit een rode zone in quarantaine moeten en aan telewerk kunnen doen, is er geen probleem. Anderen zullen betaald of onbetaald verlof moeten nemen.

Wanneer je wél een uitkering als tijdelijke werkloze kan krijgen? Als de zone waaruit je terugkeert nog niet rood was bij vertrek en in de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland ligt. Je moet dan wel een quarantainegetuigschrift kunnen voorleggen van je arts of het contactcentrum.

Gecontroleerd

De RVA waarschuwt dat er gecontroleerd zal worden. “Als de voorwaarden niet vervuld zijn - als er bijvoorbeeld een reisverbod of een negatief reisadvies was bij je vertrek - zal de tijdelijke werkloosheid geweigerd worden of achteraf teruggevorderd als ze ten onrechte uitgekeerd blijkt te zijn”, klinkt het nog.