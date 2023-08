Op vakantie met Sammy Mahdi: “Als ik het parlement binnenstap, krijg ik soms nog kippenvel”

‘Slow hobbies’ worden steeds populair­der: “Ik spendeer 50 euro per maand aan Lego. Duur, maar het neemt mijn stress weg”

Scoren op sociale media doen we niet meer met persoonlijke looprecords of andere flitsende topprestaties, maar wel met zelfgebreide sokken of een kleurrijk Lego-bouwwerk. Wat verklaart de populariteit van slow hobbies? Socioloog Ignace Glorieux legt uit waarom het allemaal wat trager mag. Drie Vlamingen getuigen over hun slow hobby: van Lego bouwen tot 15 uur per week breien. “Het is een ideaal wapen tegen de ziekte van deze tijd: aandachtskaping.”