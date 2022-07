Op vakantie met dieselwagen? VAB ziet kwart meer pechgevallen met bestuurders die één ding vergeten te controleren

“1 op de 4 ongevallen gebeurt in juli en augustus”: zo vertrek je veilig met je motorhome op vakantie

Op vakantie gaan met een motorhome is steeds populairder bij de Belgen. De verkoop ervan is in tien jaar verdubbeld. Spijtig genoeg zorgt dat ook voor meer ongevallen, vooral in de maanden juli en augustus. Verkeerscentrum VIAS geeft daarom tips om een zorgeloze vakantie te beleven met je motorhome: “Vergrendel alles binnenin. Een vallend voorwerp kan de bestuurder uit zijn concentratie halen.”

27 juni