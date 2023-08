Op vakantie met Bart De Wever: “Ik was het voorbije jaar niet altijd mezelf. Ik heb mensen gekwetst”

ONZE OPINIE. “Brus­sel-Zuid: het station waar niemand de baas is”

Stationsbuurten hebben overal een slechte reputatie. Maar zelfs in Amsterdam of in het ‘Gare du Nord’ in Parijs kan je je ín het station wel veilig voelen. Wereldwijd is Brussel-Zuid uitgegroeid tot de uitzondering op die regel en een absolute schandvlek. Na een reportage in HLN slaakt nu ook de NMBS-baas een noodkreet.