Op stap met Vlaamse ‘pedojagers’: “Wij willen hen confronteren en mentaal breken”

OVERZICHT. Gemiddeld aantal dagelijkse besmettin­gen zakt onder de 8.000, overlij­dens stijgen verder

11:28 Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in ons land blijft in dalende lijn. Het gemiddeld aantal bevestigde coronagevallen zakte tot gemiddeld minder dan 8.000 per dag. Dat blijkt deze ochtend uit de gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano. Voor het eerst sinds september is het aantal patiënten op intensieve zorg gedaald.