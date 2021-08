Op stap met de plunderpatrouille in Pepinster: “Ze stelen zelfs terwijl ze zogezegd helpen opkuisen”

Het is donker in de straten dicht bij de rivier de Vesder na 22 uur. Geen straatverlichting, geen leeslampen in de huiskamers, geen flikkerende logo's boven nachtwinkels. Al twee weken lang moeten de inwoners van Pepinster en sommige delen van Verviers het zonder elektriciteit stellen. De generatoren draaien er 's nachts overuren en het is behelpen met zaklampen. Hoewel de solidariteit overdag groot is en de getroffen dorpen weer wat tot leven komen, is dit 's nachts vooral één groot spookgebied. Veel inwoners zijn hun vernielde woningen ontvlucht, op zoek naar comfort bij vrienden en familie.