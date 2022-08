Op stap in de fetisj-scène in Vlaanderen: “Ik merkte dat ik er van hield geslagen te worden”

Macho’s in leren outfits, meester-slaaf relaties met of zonder contracten, al dan niet aan de leiband lopende puppy’s,… De fetisj-scène is het afgelopen decennia flink veranderd. Hipper en jonger geworden, zelfs. Vlaanderen bekleedt er een unieke positie in dankzij onder meer Darklands, ’s Werelds grootste fetisj-event. “Het kan er in onze scène best ruig aan toe gaan, maar dat het allemaal enkel rond seks draait, is een cliché.”