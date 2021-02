Op stap in Aziatische wijk in Antwerpen: “Familie in China vraagt ons om vooral in België te blijven”

Rewind naar begin februari 2020: het coronavirus - een paar maanden eerder opgedoken in de Chinese stad Wuhan - heeft wereldwijd iets meer dan 400 dodelijke slachtoffers gemaakt en welgeteld één Belg besmet. Ter vergelijking: vandaag zijn er over de hele wereld al meer dan 2,3 miljoen mensen aan het virus overleden en raakten in België ruim 723.000 mensen besmet. Het zou nog duren tot 18 maart eer ons land in lockdown ging, maar de Aziatische gemeenschap in België had het een jaar geleden al hard te verduren. Weinig Chinezen die nog buiten durfden te komen, de Van Wesenbekestraat in het Antwerpse Chinatown oogde desolaat. Zoals Winston Choy (50), uitbater van restaurant China Star, toen zei in onze krant: "Het regent annulaties, de mensen blijven weg. Ze zeggen: 'Sorry, Winston, maar we zijn te bang.' Of ook: 'In China vallen ze als muisjes dood, we moeten het nu ook niet gaan opzoeken.'"