“Op sommige plekken is 90 km/u toegelaten, zonder fietspad. Dat kan toch niet?” Nabestaanden getuigen na hoogste aantal fietsdoden ooit

Politiek Slechts 1 op de 5 leefloners vindt na een jaar werk: “Hen zomaar opeenstaan­de vacatures laten invullen is géén oplossing”

Van de 37.000 mensen die in Vlaanderen een leefloon krijgen, vinden er ‘slechts’ 8.000 een jaar later werk. En dat terwijl er 157.000 vacatures openstaan. De Vlaamse regering viseert daarom niet langer enkel werkloze mensen, maar ook mensen die een leefloon ontvangen. Of dat voor die laatsten een goed idee is? Professor en arbeidsmarktexpert Ludo Struyven (KU Leuven) heeft zo zijn bedenkingen: “Het leefloon is vaak een draaideur waar mensen meermaals in terechtkomen.”