Op skireis? 250 euro boete en agenten moeten je doorlaten volgens dit interne document

Dag start met regen en blijft wisselval­lig

8:41 Deze ochtend trekt een storing oostwaarts over ons land en valt er lichte tot matige regen. In de namiddag voorspelt het KMI een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden met enkele buien. Het wordt een stuk zachter met maxima tussen 7 graden in de Hoge Venen en 12 graden in het centrum.