Op reis door het paradijs mét de kinderen: “Wat wij doen, kunnen jullie ook”

BV ‘Temptation’ Megan vanochtend uit bed gelicht wegens belasting­frau­de: “Er loopt een gerechte­lijk onderzoek”

Megan Desaever (22), die in 2018 deelnam aan ‘Temptation Island’, zou vanochtend uit haar bed gelicht zijn vanwege belastingfraude. Dat nieuws raakte bekend via het Nederlandse Juice Channel. Inmiddels heeft het Parket West-Vlaanderen dit ook bevestigd aan onze redactie: “Er is een zoeking geweest in haar woning.”

20 januari