“Op papier zijn er leerkrachten genoeg”, menen experts en politici

ANALYSE. "Het idee dat burgers financieel gestraft kunnen worden als de overheid faalt, is gevaarlijk”

“Al het federale gedoe van de afgelopen weken en maanden duwde de Vlaamse regering in de schaduw. Dat is niet altijd in haar nadeel”, schrijft professor Carl Devos. “Binnen de Vlaamse regering hoopt men dat ogenschijnlijke rust het verschil maakt met het geruzie in Vivaldi, maar onderhuidse spanningen doorprikken die strategie. Als Jan Jambon in Davos zit, dansen de muizen in het Vlaams Parlement al eens vaker op tafel. In 2022 over stikstof, nu over onderwijs.”

20 januari