Op pad in coronabroeihaard Merkem, waar 2.000 inwoners binnenblijven: “Het is hier nooit zo stil geweest”

Als eerste plaats in Vlaanderen kreeg Merkem, deelgemeente van Houthulst, te maken met een corona-uitbraak van de veel besmettelijkere Britse variant. Vooral het woonzorgcentrum is zwaar getroffen (zie hieronder). Burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) heeft dan ook maar één oproep voor de ruim 2.000 inwoners: "Blijf binnen en bewaar afstand." En die wordt goed opgevolgd. Het dorp ligt er doods bij. "Zaterdag was er nog een rush op onze winkel, vandaag (gisteren, red.) heb ik nauwelijks iemand gezien", zegt verkoopster Brenda Vandaele van slagerij Biekorf. "De weinige klanten die wel komen, praten maar over één ding. Hoe is het coronavirus in het rusthuis uitgebroken? Wie zijn de slachtoffers? Toen we zondag het nieuws kregen dat het om de Britse variant ging, knikten we, want dat deed al de hele week de ronde in het dorp."