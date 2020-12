Op minder dan drie jaar tijd maar liefst negen crystal methlabs ontmanteld in België

De drug, die bekendstaat onder de naam crystal meth, heeft een euforisch effect, maar is ook destructief en zeer verslavend. In Europa zijn methlabs een relatief nieuw fenomeen: het eerste werd in 2015 ontmanteld in Nederland.

Het eerste Belgisch methlab is in maart 2018 ontdekt, in Vorselaar. In juni 2019 werd nog een lab in Wuustwezel ontmanteld; daar werden toen ook drie Mexicanen gearresteerd. In de provincie Limburg troffen speurders methlabs aan in Peer, Hasselt, Bilzen, Leopoldsburg en Maasmechelen.

Maar het fenomeen blijft niet langer beperkt tot de grensstreek, aldus Knack. Ook in Lendelende in de provincie West-Vlaanderen en in Hoei in de provincie Luik zijn dit jaar methlabs ontdekt.

Link met Nederland

Heel vaak is er een link met Nederland. "De Nederlandse organisaties beseffen dat ze met meth tien keer meer kunnen verdienen dan met xtc of amfetamine", zegt Marc Vancoillie van de DJSOC van de federale politie (de centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit), aan Knack. Bij onze noorderburen staan de teller intussen al op 32 labs. Ze werden vooral ontdekt dankzij de geëncrypteerde berichtendienst EncroChat.

Link met Mexico

Ook is er vaak een link met Mexico: niet minder dan 19 Mexicanen zijn in België of Nederland achter de tralies beland voor hun (vermeende) betrokkenheid bij de productie van methamfetamine. Sommigen zijn intussen veroordeeld, anderen staan nog onder verdenking. Volgens de speurders worden ze ingevlogen wegens hun expertise.

Volledig scherm Archiefbeeld van de ontmanteling van een crystal methlab gevonden in het Nederlandse Herwijnen. © Bart Meesters/Meesters Multimedia

Bezorgdheid

De crystal meth geproduceerd in België en Nederland is volgens Europol voornamelijk bestemd voor export naar Aziatische landen zoals Japan en Australië. Maar tegelijk wordt ook gevreesd voor meer binnenlands gebruik. Substituut Bruno Coppin van het Limburgse parket zegt in Knack te vrezen voor een toenemend aantal methverslaafden in de provincie.

Uit een rondvraag van Sciensano bij druggebruikers blijkt dat 4 procent het voorbije jaar aangaf methamfetamine te hebben gebruikt. Het aantal druggebruikers dat hulp zocht voor zijn methgebruik steeg de afgelopen jaren van 87 in 2015 tot 171 in 2019. Tot nu viel slechts één dodelijk slachtoffer in ons land, in maart 2019 in Antwerpen.