“Op korte termijn zagen we de voordelen van het vele thuiswerken, nu de nadelen”

Het aantal mensen dat door burn-out of depressie meer dan een jaar thuiszit, is in vier jaar tijd met 40 procent toegenomen. Dat bleek eerder deze week uit cijfers van het RIZIV. Voor elke tien werkenden is er momenteel één langdurig ziek. Achter die statistieken gaan 112.000 Belgen schuil die arbeidsongeschikt zijn. Vier jaar geleden waren dat er ‘maar’ 80.252. Jan-Emmanuel De Neve is niet verrast door deze welhaast epidemische omvang.