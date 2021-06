Op groot scherm, op café of in de tuin? Dit zijn de nieuwe regels om samen naar Rode Duivels te kijken

Het land maakt zich op voor de belangrijkste wedstrijd van de Rode Duivels in jaren en dat doen we graag samen, op een plein, op café of met vrienden in de tuin. Door corona gelden er nog beperkingen, maar speciaal voor de match gaan enkele nieuwe regels vandaag al in. Een overzicht.