Op een na hoogste aantal overlijdens in vijf jaar, hart- en vaatziekten blijven belangrijkste doodsoorzaak

De cijfers zijn up-to-date tot 19 december 2021, maar toch lijkt het nu al zo dat 2021 het jaar met het op een na hoogste aantal overlijdens wordt van de voorbije 5 jaar. Met slechts een tiental dagen waarvoor cijfers ontbreken, lag het cumulatieve aantal doden in 2021 op 108.053. Alleen in 2020 lag dat cijfer op die dag (fors) hoger, met 122.408. Het jaar met het op twee na hoogste aantal overlijdens was 2018: toen waren er op 19 december 106.801 sterfgevallen.

De belangrijkste doodsoorzaak in 2021 waren ziekten van hart- en vaatstelsel, net zoals in 2020 overigens. Maar ook Covid-19 eiste uiteraard weer zijn tol. Sinds het najaar van 2021 valt te zien dat het totale aantal doden weer toeneemt, vergeleken met het gemiddelde aantal doden per dag in de periode 2009-2018. Die trend gaat gepaard met een stijgende trend in het aantal doden door Covid-19. In de zomermaanden lag het totale aantal doden steeds in de buurt van het gemiddelde van 2009-2018.