Op één na duurste villa ooit verkocht in Knokke voor 14 miljoen euro. Noodgedwongen? Ex-eigenaar kreeg miljoenenboete voor omkoping politie Monaco

WEERBE­RICHT. Vandaag vooral in het zuiden veel regen, vanaf morgen meer zon en temperatu­ren tot 20 graden

Een nieuwe neerslagzone bereikt vandaag ons land via het noorden van Frankrijk. Deze zone is actief met continue matige regen over het zuiden van het land, waar ook een donderslag kan weerklinken nabij de Franse grens. In het noorden en de streken nabij de Nederlandse grens valt er hoogstens wat gedruppel in de ochtend en blijft het later eerder droog. In de loop van de namiddag verschijnen er mogelijk enkele opklaringen over het noorden en westen van het land. Het kwik klimt naar 12 tot 15 graden in de Ardennen en 15 tot 17 graden elders, zo meldt het KMI.

7:19