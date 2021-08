Op de werkvloer blijven afstandsregels en mondmasker de norm: “Waar zit de logica?”

“Eerste incident in cel Chovanec niet vermeld in pv”

17:06 Nieuwe wending in de zaak Chovanec, de Slovaak (39) die eind februari 2018 in het ziekenhuis overleed drie dagen na een politie-interventie in een cel op de luchthaven van Charleroi. In een proces-verbaal (pv) dat de drie dienstdoende politieagenten opmaakten, wordt geen melding gemaakt van een eerste incident. Dat meldt RTL Info.