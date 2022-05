Op de valreep nog twee duo’s die strijden om voorzitterschap Groen

Opvallend: de drie duo’s zetten zich expliciet in de markt als potentiële co-voorzitters. Geen voorzitter en ondervoorzitter, maar evenwaardige collega’s. Dat doen ze in navolging van de Franstalige groenen van Ecolo, maar ook Die Grünen in Duitsland.

Meuleman en Benjumea-Moreno stappen in race met project ‘Hoopvol Groen’

De 46-jarige Meuleman woont in het Oost-Vlaamse Oudenaarde en zetelt al sinds 2009 in het Vlaams Parlement. Daar groeide ze uit tot de onderwijsspecialist van de partij. De voorbije jaren spitste ze zich als voorzitter van de bevoegde commissie in het Vlaams Parlement ook meer toe op cultuur- en mediadossiers.

Meuleman vormt een tandem met Brussels parlementslid Juan Benjuema-Moreno. De 30-jarige Benjumea-Moreno is afkomstig uit het Spaanse Sevilla en woont nu met zijn gezin in Kuregem (Anderlecht). Hij behaalde een rechtendiploma aan de KU Leuven en werkte als jurist bij de Brusselse fiscus. Sinds 2019 zetelt hij in het Brussels parlement, waar hij de thema’s fiscaliteit, institutionele zaken, veiligheid en gezondheid opvolgt.

De tandem stapt in de race met het project ‘Hoopvol Groen’. “Ons project is er een van groei van onderuit”, luidt het in een persbericht. Waar Groen mee aan het stuur zit, is er volgens het duo positieve verandering: “Leefbare en aangename buurten en ambitieus sociaal beleid om discriminatie en uitsluiting te bestrijden.”

“Onze groene waarden tonen we met onze daden: solidariteit, de strijd tegen discriminatie, zorg voor ons leefmilieu, anders leven en werken. Dat toonden we aan in Gent, Brussel of Mechelen, waar extreemrechts werd gehalveerd. Dat willen we ook tonen in de Denderstreek, in de Kempen of de Westhoek”, zo motiveren Benjumea en Meuleman hun kandidatuur.

Volgens Meuleman en Benjumea-Moreno maken de opeenvolgende crisissen duidelijk dat de uitdagingen richting 2024 “gigantisch” zijn. “Tegelijk zoeken mensen antwoorden in groene verhalen. Ze gingen anders werken, herontdekten de natuur, toonden menselijkheid en solidariteit. Groen heeft antwoorden op crisissen en mensen weten dat. Die mensen overtuigen wij met een programma vol hoop in onzekere tijden.”

Boeve en Zeitouni willen aangescherpt links en ecologisch profiel voor Groen

Boeve en Zeitouni komen allebei uit Jong Groen. De 32-jarige Boeve woont in Gent en werkt op het kabinet van Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt. Boeve getuigde eerder dit jaar in het VRT-programma Taboe over haar net afgeronde transitie van man naar vrouw en zet zich ook in voor de rechten van trans, intersekse en non-binaire personen.

De 29-jarige Zeitouni is rechtenstudent en werkt op het kabinet van federaal Groen-minister Petra De Sutter. Hij is al langer actief rond gendergelijkheid en geweld tegen vrouwen.

“We zijn misschien een atypisch duo”, geeft Zeitouni toe. Ze zijn misschien niet bekend bij het brede publiek, maar hun deelname is niet voor de galerij, verzekert hij. “We beseffen dat we de komende weken zullen moeten knokken voor onze bekendheid, maar we hebben een concreet plan", zegt Zeitouni aan Belga.

Zo willen Zeitouni en Boeve de partij een aangescherpt links en duidelijk ecologisch profiel aanmeten. “We willen terug naar de kernwaarden van Groen. Dat zijn de ecologische strijd en de strijd voor de ondervertegenwoordigde groepen”, legt Zeitouni uit.

Het gaat dan onder meer om “de klimaatjongeren, minderheidsgroepen, de LGBTQ+, enz.... groepen die zich niet vertegenwoordigd voelen”, klinkt het.

Vaneeckhout en Naji: “Tijd voor vernieuwing aan de top”

“Het is tijd voor vernieuwing aan de top”, klonk het gisteren bij Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji. “Dat geeft ons ook de kans om als complementair duo de diversiteit aan de top bij Groen te versterken, en de politiek in het algemeen meer kleur te geven”, stelden ze.

“Politiek is meer dan problemen aankaarten en likes scoren op sociale media. We willen authentiek aan politiek doen, en heldere, hoopvolle oplossingen aanreiken vanuit een oprecht engagement”, schreef het duo in de aankondiging.

Woensdag worden de kandidatenduo’s bij Groen officieel voorgesteld. Nadien volgt een campagne waarin de kandidaten hun project kunnen voorstellen aan de leden en op 11 juni kiest de partij een nieuwe voorzitter.