Op café en restaurant op 1 mei? “Mathematisch kan het nog”

Bpost wil postkanto­ren­net ten dienste stellen van banken

12:33 Bpost wil zijn netwerk van postkantoren ten dienste stellen van de banken, die door de digitalisering hun bankkantorennetten afgebouwd hebben of aan het terugdringen zijn. Dat heeft de interim-CEO van bpost, Dirk Tirez, gezegd tijdens een hoorzitting over bpost bank in de Kamer.