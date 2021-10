Op bezoek in Oudsbergen, de enige gemeente die de coronaregels weer aanscherpt: “De reden is niet ver te zoeken... De kermis was een echt varkensfeest”

De Limburgse gemeente Oudsbergen kreeg er de laatste dagen gemiddeld 60 nieuwe coronagevallen per dag bij. Gisteren stond het cijfer zelfs op 119 nieuwe besmettingen. “In de piek van een vorige golf was dat het weekgemiddelde", zegt burgemeester Marco Goossens (CD&V). Door de ‘acute stijging in de cijfers’ zit er volgens hem niets anders op dan verstrengde maatregelen - het gaat om aanbevelingen, geen verplichtingen - afkondigen. Afstand houden, sociale contacten beperken en mondmaskers dragen in winkels of op andere drukke plaatsen. De klassiekers, zeg maar. En dat terwijl er elders in Vlaanderen gemeenten zijn waar de cijfers nog een stuk hoger liggen, zoals in het Antwerpse Merksplas, Limburgse Hoeselt of Burg-Reuland in Luik.