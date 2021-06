Op bezoek in de enige bloedbank voor honden en katten die dringend donoren zoekt: “Paddy denkt dat ie getrimd wordt”

Kent u beertje Paddington? Die gezellige, dikke kindervriend met blauwe duffelcoat en rode hoed? Wel, in de huisdierenkliniek van de UGent kennen ze hem ook. Al is het in een ietwat andere uitvoering. Het is te zeggen: het is een hond, een bobtail. Zes jaar oud. Hij heeft een staartje bovenop z’n kop, om al het haar uit z’n ogen te houden. En hij weegt 48 kilogram. Voluit heet hij ‘Vigilat’s Pretty Paddington’, maar zijn roepnaam is ‘Paddy’. Hij is een van de vaste bloeddonoren en heeft geen tikje stress als de dierenartsassistenten zijn nekhaar wegscheren, een naald prikken en een zak bloed vullen. Neen, het lijkt alsof hij in het trimsalon ligt, wachtend op een nieuwe coupe - z’n ogen vallen net niet dicht. Of toch, daar ergens onder dat haar.