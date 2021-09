Op bezoek bij de ‘koning en koningin van de Overpoort: “Het is hier géén oord van verderf”

Jong geweld, in de meest letterlijke maar ook figuurlijke zin van het woord, overspoelde de Gentse Overpoort. Voor wie nog niet mee is: het academiejaar na corona is begonnen, er werd gedronken, maar ook geklopt, op elkaar en op de politieagenten, die na elke rel in nog grotere getale aanwezig waren. Tussen al dat jong geweld houdt één koppel stand, al 43 jaar. Rita Van Rijsselberghe (71) - ‘koningin van de Overpoort’ - en haar man Luc D’haens (74) - ‘Pottie’ voor de studenten -, begonnen aan hun verjongingskuur in 1978 toen ze café ‘Salamander' in het midden van de straat overnamen. Zes studentencafés telde de nachtstraat van Gent toen. Hoewel alle zaken al tig keer van eigenaar veranderden, bleven zij. Een standvastig huwelijk. “Misschien nog voor een jaar of twee", zegt Rita wel. “Pottie heeft een nieuwe knie, zijn andere is ook kapot, en mijn souplesse is weg. Dat voel ik als ik de fleskes in de frigo’s zet. Maar de studenten houden ons jong.”