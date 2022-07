Op bezoek bij de buren die wilden dat het scoutskamp uit Wilrijk vertrok: “De boerin stapte in uitwerpselen, van menselijke oorsprong”

Antwerpen/Aartselaar Bende schaduwt juwelenver­koop­ster en steelt trolley met bijna 300 juwelen terwijl ze inkopen doet: 4 jaar cel gevorderd

Vijf mannen en één vrouw van een Colombiaanse bende verschenen vandaag voor de Antwerpse rechtbank voor de overval op een juwelenverkoopster op de parking van de Carrefour in Aartselaar. Terwijl de vrouw inkopen deed, sloeg de bende de ruit van haar auto in en pikte een trolley met maar liefst 287 juwelen in. De meeste bendeleden hadden in Frankrijk en Spanje gelijkaardige overvallen op hun palmares staan.

26 juli