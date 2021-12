Op 9 van de 10 meetplaatsen normale tot (zeer) hoge grondwaterstanden

Op bijna 9 van de 10 (89 procent) van de meetplaatsen in Vlaanderen staat het grondwater normaal, hoog of zeer hoog voor de tijd van het jaar. Dat blijkt uit de maandelijkse cijfers die de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) woensdag bekendgemaakt hebben.

De voorbije novembermaand was warm, zonnig en droog. Zo waren er in Ukkel maar 11 dagen met neerslag, terwijl het gemiddelde daar op bijna 19 dagen neerslag ligt. Maar de maand kende wel een nat einde. Onder meer door dat natte einde waren er in 89 procent van de meetpunten voor de tijd van het jaar normale, hoge of zeer hoge grondwaterstanden te noteren.

Op iets meer dan de helft van de meetplaatsen (54 procent) is sprake van normale grondwaterstanden. Op iets meer dan een derde (35 procent) van de meetpunten is de stand hoog tot zeer hoge. Slechts op 11 procent van de meetplaatsen is de grondwaterstand laag voor de tijd van het jaar.

In vergelijking met vorig jaar zijn er begin december veel minder lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. Een jaar geleden werden op 83 procent van de meetplaatsen nog lage grondwaterstanden opgemeten.

"Doordat er momenteel weinig verdamping is, kan een belangrijk deel van de regen in de ondergrond infiltreren", legt minister Demir uit. "De afgelopen maand stegen de ondiepe grondwaterstanden dan ook op 64 procent van de meetplaatsen".

Blue Deal

Volgens de N-VA-minister is het goed dat de grondwaterstanden worden aangevuld. "Maar als minister reken ik niet op meevallers. Daarom rollen we op het terrein de Blue Deal verder uit waarmee we water structureel opnieuw alle ruimte geven om in de bodem te infiltreren en ons grondwater aan te vullen zodat we daar tijdens langdurige periodes zonder regenval van kunnen profiteren", klinkt het.