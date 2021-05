Op 3 jaar tijd een derde meer GAS-boetes voor minderjarigen

Dilbeek Hangjonge­ren terug van weggeweest: “Na 22 uur lijkt het wel het Vijverfes­ti­val in het gemeente­park”

16 mei Net als vorig jaar krijgt het centrum van Dilbeek opnieuw te kampen met overlast door hangjongeren. Met tientallen troepen ze samen in het park of de Wolfsputten, waar gemeentepersoneel de ochtend nadien bergen afval, braaksel en vernielde ramen aantreft. Onlangs was er nog een vechtpartij met een zestigtal jongeren. Burgemeester Willy Segers (N-VA) wil niet wachten tot de situatie uit de hand loopt, maar grijpt nu al in. “Alcohol hebben we ‘s nachts op openbaar domein al verboden en we denken er nu aan om ‘s nachts de toegang tot bepaalde plaatsen te verbieden.”