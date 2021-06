Op 16 juli mogelijk beslissing over afschaffen maatregelen, maar “wordt niet laatste Overlegcomité over corona”

Het volgende Overlegcomité, gepland voor 16 juli, wordt niet het laatste over corona, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) bij VTM Nieuws. Op dat Overlegcomité wordt er mogelijk wel beslist over het afschaffen van de meeste overblijvende coronamaatregelen, zei premier Alexander De Croo (Open Vld) op de persconferentie van vandaag. Ook moet het mogelijk zijn om het mondmasker zo veel mogelijk los te laten tegen september, “als de evolutie blijft zoals ze nu is”.

“Op 16 juli hebben we een nieuw Overlegcomité gepland”, zei De Croo op de persconferentie. “Op dat moment zouden we moeten kunnen spreken over het afschaffen van heel veel van de overblijvende beperkingen. Ik denk dat we daar allemaal naar uitkijken.” Federaal vicepremier en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) beaamde die plannen in VRT NWS en zei zelfs dat de bijeenkomst dan “misschien wel de laatste” wordt. Onder meer de afschaffing van het sluitingsuur van de horeca en de andere coronamaatregelen en -beperkingen die nog overblijven, zullen dan op tafel liggen, zei Van Quickenborne.

“Niet de laatste”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) bleeft vanavond bij VTM Nieuws voorzichtiger en noemt het Overlegcomité van 16 juli “een belangrijke rendez-vous” en niet de laatste keer dat de verschillende regeringen samenzitten om het coronabeleid te bespreken. Op het volgende Overlegcomité zal onder meer besproken wordt welke maatregelen in augustus versoepeld worden, en wat er daarna nog volgt. “Dat alles zal afhangen van de cijfers, en die zullen nog beter moeten zijn dan ze nu zijn. Pas dan gaan we bijkomende stappen zetten.”

Vandenbroucke wees er verder nog op dat we de pandemie pas achter ons zullen kunnen laten als minstens 70 procent van de hele bevolking gevaccineerd is. “Anders moet je daar niet aan denken.” Vandaag kreeg al 52 procent van de bevolking een eerste prik, 30 procent is al volledig gevaccineerd. “We hebben geleerd dat gebouwen, scholen, restaurants heel goed geventileerd moeten worden, als je het virus uit de lucht wil halen”, zegt Vandenbroucke. “Dat gaat op 16 juli niet afgelopen zijn, en er zullen nog wel andere dingen opduiken

De nieuwe fase van het zomerplan gaat al op 27 juni in, en betekent onder meer dat we met acht mensen aan een tafel mogen zitten op café en restaurant. Het sluitingsuur blijft behouden, maar verschuift wel naar later op de avond, naar 1 uur.

Geen mondmaskers meer vanaf september?

Volgens De Croo moet het ook mogelijk zijn om het mondmasker zo veel mogelijk los te laten tegen september, “als de evolutie blijft zoals ze nu is”.

Het Vlaamse streefdoel is om vanaf 1 september terug te keren naar een zo goed als normaal leven, en daar hoort ook het loslaten van de mondmaskers bij, liet Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zich woensdag al ontvallen in het Vlaams halfrond.

De Croo kan zich wel daar wel in vinden, op voorwaarde dat de cijfers de goeie richting uit blijven gaan. “Dan lijkt mij dat logisch”, klonk het na afloop van het Overlegcomité. “Als de evolutie blijft zoals ze is, kan ik mij inbeelden dat er nog heel weinig plaatsen zullen zijn waar je een mondmasker moet aan houden.”

In de openbare ruimte geldt al een tijdje geen algemene mondmaskerplicht meer, tenzij op plaatsen waar het door de burgemeester werd opgelegd. In veel andere situaties - denk aan het openbaar vervoer, de horeca, het onderwijs of de cultuursector - is een masker op dit moment wel nog in meer of mindere mate verplicht.