Oostkantons blikken verdeeld terug op paasvakantie

Ondanks in- en uitreisbeperkingen vanwege de coronapandemie was binnenlands toerisme tijdens de paasweken toegestaan. Verschillende hotels in het duurdere segment, vooral in toeristische trekpleisters, meldden zeer goede bezettingsgraden van 70 tot 90 procent. Meer geïsoleerde hotels in plattelandsgebieden hadden een beduidend slechtere bezettingsgraad. De helft van de hotels en B&B's meldde dat de bezettingsgraad van hun zaak was verslechterd, klinkt het.

De gasten zijn overwegend Belgische koppels en gezinnen die de Oostkantons bezoeken om de natuur te voet of met de fiets te verkennen. Daarna volgen wellness-aanbiedingen en de narcissenweiden die met Pasen in bloei staan. De regionale gastronomie was minder in trek dan in de voorgaande jaren, mee omdat maaltijden momenteel alleen op de kamer of als takeaway zijn toegestaan.

In kleine vakantiewoningen was de bezettingsgraad gelijk aan of beter dan in de jaren vóór de coronacrisis. Ook de resultaten van de campings zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren. Vakantiehuizen met een grotere capaciteit en hostels ontvingen weinig of geen boekingsaanvragen door de contactbeperkingen die groepsreizen onmogelijk maken. De bezoekers van deze accommodaties komen hoofdzakelijk uit Vlaanderen, en ongeveer evenveel uit Brussel en uit Wallonië. De meeste boekingen gebeuren op korte termijn. Gemiddeld boekte slechts één op de tien klanten de accommodatie meer dan drie weken op voorhand.

De excursiebestemmingen kenden een ontnuchterende paasvakantie. Zelfs de bestemmingen die wel open mochten, zoals musea en zwembaden, meldden 80 procent minder bezoekers. Alle andere bestemmingen, zelfs de buitensporten, zijn nog gesloten. Gezien het boekingsgedrag op korte termijn en de onzekerheden over de planning, als gevolg van mogelijk veranderende regelgeving, kan het agentschap geen duidelijke prognose maken voor de zomer.