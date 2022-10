Oosterweelbouwheer Lantis stelt zich vragen bij kosten opkuis PFAS-water dat in Schelde zal worden geloosd

Het grondwater dat opgepompt moet worden om de Scheldetunnel van de Oosterweelverbinding te kunnen graven, is met verschillende PFAS-stoffen vervuild. Bouwheer Lantis heeft “vragen gesteld bij de maatschappelijke én ecologische meerwaarde van de zuivering” van dat water voor het in de Schelde geloosd wordt, aldus woordvoerster Annik Dirkx. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) beslist midden november “in eer en geweten” over het dossier.

‘Apache’ bond maandag de kat de bel aan: het opgepompte grondwater moet gezuiverd worden, maar het kostenplaatje van die operatie loopt fors op.

“Wij zuiveren al jaren grondwater dat met PFAS verontreinigd is, en dat zullen we ook de komende jaren blijven doen”, reageert Lantis-woordvoerster Annik Dirkx. Volgens het zelfstandig overheidsbedrijf melden onafhankelijke experts wel dat het rendement “zo goed als onbestaande” is.

“De kosten zijn hoog, denk daarbij aan energie en het gebruik van schaarse grondstoffen, en de baten zijn onbestaande”, aldus Dirkx. Ook wijst ze erop dat de koolstoffilters die worden gebruikt voor de waterzuivering na gebruik verband worden, met CO2-uitstoot tot gevolg.

VTM NIEUWS-wetenschapsjournalist Martijn Peters legt in de video hieronder uit wat PFOS is, een onderdeel van de groep chemische stoffen PFAS.

“Lantis gaat echt geen extra PFAS dumpen in de Schelde”, benadrukte Dirkx fors aan de telefoon. Er zijn bovendien al machines besteld waarmee het opgepompte grondwater zal worden gezuiverd, op de linker- en rechteroever.

Andy Pieters, woordvoerder van minister Demir, laat aan onze redactie weten dat het dossier nog niet bij haar kabinet is aangekomen. Het wordt nog door de administratie behandeld. “De deadline voor de beslissing is de tweede helft van november. Wij zullen tegen dan in eer en geweten een beslissing nemen. We lopen nooit vooruit op vergunningsbeslissingen”, aldus Pieters.

Omgeving nog sterk vervuild

Terwijl Lantis kritische kanttekeningen plaatst bij de kostprijs van de wettelijke verplichting om afvalwater te saneren voor het geloosd wordt, wijzen metingen erop dat de omgeving van de chemische fabriek 3M sterk vervuild blijft met de schadelijke forever chemicals.

Lees verder onder het kaartje.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Zeeuwse krant ‘PZC’ publiceerde maandag een veel gelezen artikel over de Palingbeek die uitmondt in de Schelde. Het thema ligt gevoelig in Zeeuws-Vlaanderen en er wordt opgeroepen tot een Nederlands-Vlaamse aanpak van het probleem. Uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij die onze redactie raadpleegde blijkt dat de concentraties van verschillende soorten PFAS hoog blijven, maar wel afnemen.

Van de bekendse soort, PFOS, werd eind september nog 18.000 nanogram per liter gemeten, ten opzichte van 48.000 ng/l. De Europese norm voor zoet oppervlaktewater is voor PFOS echter 0,65 nanogram en wordt dus 27.692 keer overschreden. Voor PFOA werd de norm eind september nog 195 keer overschreden.

Nederlanders willen minder PFAS in drinkwater

De Nederlandse tegenhanger van Sciensano het RIVM publiceerde recent nog een advies om de hoeveelheid PFAS in drinkwater de komende jaren te verlagen.

De chemische stoffen die onder meer gebruikt wordt in antiaanbakpannen, cosmetica, kleding en voedselverpakkingen wordt namelijk in verband gebracht met kanker, een verhoogde cholesterolspiegel en voortplantingsproblemen.

De Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers van de liberale partij VVD besloot meteen dat er in afvalwater niet meer PFAS mag voorkomen dan maximaal in drinkwater mag. Op plaatsen waar drinkwater gewonnen wordt, mag niet meer dan 4,4 nanogram PFAS per liter water worden gemeten.

Lees ook: