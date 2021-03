Oostends burgemeester Bart Tommelein vraagt vervroegde (beperkte) heropening: “Horeca dicht in paasvakantie? Dat wordt chaos!”

444 vrouwen trokken in 2018 naar Nederland voor abortus

8 maart Het aantal vrouwen dat in 2018 naar Nederland is getrokken om abortus te laten uitvoeren, is gedaald ten opzichte van de twee voorgaande jaren, al waren het er nog steeds 444. Het aantal zwangerschapsonderbrekingen in eigen land, steeg in 2018 en 2019 opnieuw tot boven de 18.000. Dat blijkt uit het nieuw tweejaarlijks rapport van de Nationale Evaluatiecommissie voor zwangerschapsonderbreking, dat morgen wordt besproken in de Kamercommissie Volksgezondheid.