Oorlog om 400 miljoen euro: waarom gokbedrijven en Nationale Loterij met getrokken messen tegenover elkaar staan

“Op een dag werden er in tien minuten tijd dertig tennisballen vol drugs over de muur gegooid. Boem, boem, boem. Het was feest voor iedereen.” Twee ex-gedetineerden getuigen over hoe drugs alomtegenwoordig is in de gevangenis van Antwerpen en dat echt niet zal veranderen na de extra maatregelen van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Maar hoe werkt dat smokkelsysteem nu precies? “Cipiers, advocaten en zelfs magistraten smokkelen de drugs binnen.”