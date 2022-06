Oorlog leidt ook tot tekort munten 5 en 10 eurocent: “Betaal elektronisch of gepast”

Crimineel van Belgische Most Wan­ted-lijst ingerekend in Grieken­land: man (50) hield zich schuil in bergachtig en schaars bevolkt gebied

De Griekse politie heeft een van de meest gezochte criminelen van ons land ingerekend. Dat melden Griekse media en het nieuws is door de federale politie bevestigd aan HLN. Nicolas Theodorou (50) werd in 2005 veroordeeld tot 25 jaar cel voor moordpoging, maar was toen al op de vlucht. Hij hield zich schuil in Notia Kynouria, een kleine gemeente in een bergachtig en schaars bevolkt gebied in de Peloponnesos. Hij zal overgeleverd worden aan ons land.

21 juni