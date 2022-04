Oorlog in Oekraïne staat centraal tijdens bezoek van De Croo aan Oost-Europa

Voor het militaire luik trekken De Croo en co naar Roemenië, waar in het begin van het conflict 300 soldaten zijn ingezet onder Frans commando als onderdeel van de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) van de NAVO.

In Boekarest is een bezoek gepland aan de gebouwen van Radio Free Europe/Radio Liberty, die in 2019 hun activiteiten in Roemenië en Bulgarije op het internet hebben hervat. Een van hun vooropgestelde doelen is het bestrijden van Russische desinformatie. Dat is een onderwerp dat de Belgische regering nauw aan het hart ligt. Het bestrijden van desinformatie is opgenomen in het nationale veiligheidsplan dat aan het begin van dit jaar is goedgekeurd.