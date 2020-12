Ook woensdag en donderdag vakbondsacties bij De Lijn

Baarle-Hertog Dan toch geen nationaal verbod op vuurwerk­ver­koop: handelaars begrijpen het allemaal niet meer

20:04 De federale overheid vaardigde eind november een nationaal vuurwerkverbod uit dat ook de verkoop aan banden zou leggen, maar dat komt er – verrassend genoeg – niet. Mogelijk kan de provincie nog een verbod opleggen, maar dan begint de tijd toch wel te dringen. “Net omdat de overheid er zo lang over doet om te beslissen, kunnen we ons personeel ook niet op economische werkloosheid zetten”, klinkt het bij vuurwerkverkopers. De provincie laat echter weten dat het haar bevoegdheid niet is om een verbod op de verkoop op te leggen.