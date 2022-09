Ook wie te veel verdient kan door achterpoortje 392 euro energiepremie krijgen

Update Jury voor terreurpro­ces kan niet op 10 oktober worden samenge­steld door probleem met glazen boxen, zitting gaat niet door

De jury voor het assisenproces over de terreuraanslagen van 22 maart 2016 kan niet op 10 oktober samengesteld worden. De zitting die op die dag gepland was, gaat dan ook niet door. De beslissing komt er nadat de FOD Justitie woensdagavond aan assisenvoorzitter Massart had laten weten dat het onmogelijk was om de gevraagde aanpassingen aan de beschuldigdenbox klaar te hebben voor 10 oktober. V-Europe, de organisatie die de slachtoffers van terreur verenigt, is verbaasd over het feit dat er thans geen alternatief kon worden gevonden, die het mogelijk maakt om de timing van dit proces, waarop de slachtoffers zo lang hebben gewacht, te respecteren.

23 september