Ook wie in 2021 tijdelijk werkloos was door corona of na overstromingen deze zomer verliest geen vakantiegeld

Wolk van zwaveldi­oxi­de van vulkaanuit­bar­sting La Palma bereikt België: is dat gevaarlijk?

20 oktober De vulkaan op La Palma blijft lava en as spuwen. Niet enkel het Canarische eiland La Palma ondervindt de impact van de vulkaanuitbarsting. Tijdens de uitbarsting is er immers een grote hoeveelheid zwaveldioxide vrijgekomen en die verplaatst zich in de vorm van een wolk. Die wolk heeft intussen ook ons land bereikt. “We hebben helemaal niets om ons zorgen over te maken”, stelt wetenschapsexpert Martijn Peters gerust.