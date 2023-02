Ook voor dieren zijn er "zwarte punten" op de wegen

Opgelet voor wie morgen van en naar Duitsland vliegt: dertigtal vluchten geannu­leerd op Brussels Airport

Vlieg je morgen van of naar Duitsland? Dan controleer je best even of je vlucht niet geannuleerd werd, want door een stakingsactie in Duitsland zullen vrijdag verschillende luchthavens gesloten blijven voor passagiersvluchten. Dat heeft ook gevolgen in België: op Brussels Airport zijn zowat dertig vluchten van en naar Duitsland vrijdag geannuleerd, zegt een woordvoerster.