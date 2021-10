“Ook Vlaamse regering wil 50 euro korting geven op energiefactuur”

“De minister van energie Zuhal Demir had deze week al aangekondigd dat ze ongeveer 200 miljoen euro zocht en zou gevonden hebben om onze energiefactuur te verlichten”, zegt Lattrez aan HLN Live. “Het was alleen nog niet duidelijk wat men daarvan zou voelen. De effectieve korting op onze energiefactuur is nog volop in bespreking. We horen dat er nog geen politiek akkoord is.”

“De timing van dit alles is opvallend. Het komt natuurlijk na een week waarin de federale regering heeft beslist om een korting toe te kennen op onze factuur. Het gaat om een korting voor mensen die een sociaal tarief hebben. Daarnaast wordt ook een energienorm ingevoerd. Iedereen zou dertig tot vijftig euro besparen. De Vlaamse regering kon dus niet achterwege blijven.”

“Er zou 170 tot 200 miljoen euro gevonden zijn. Het is nog niet helemaal afgeklopt. Het is een forse som, maar belangrijk is dat het niet uit de begroting komt”, gaat Lattrez verder. “Het geld zal Demir moeten zoeken in haar eigen werkingsbudget, geld dat haar al was toebedeeld. Het was bedoeld om maatregelen door te voeren, maar dat zal dan niet lukken gezien het geld zal gebruikt worden om die korting op onze factuur te geven.”

Wat gaan we daarvan voelen? “Er is sprake van een korting van 50 euro langs Vlaamse kant. Eerst was nog sprake van 70 tot 80 euro. Als je het samentelt met wat de federale regering doet, dan kom je op een korting van 80 tot 100 euro per jaar op onze energiefactuur. Als je weet dat voor een gemiddeld gezin de factuur gestegen is met 700 euro, dan zullen gezinnen het nog altijd voelen.”

Volledig scherm Illustratiebeeld. © Shutterstock