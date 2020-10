Ook Vlaamse overheid mogelijk dupe van prijsafspraken beveiligingsfirma's

CEO bpost over onderzoek naar kartelvor­ming in bewakings­sec­tor: "Volste vertrouwen in een goede afloop”

6 oktober De CEO van bpost heeft het "volste vertrouwen" in een goede afloop. Dat verklaarde postbaas Jean-Paul Van Avermaet in de Kamer, naar aanleiding van twee lopende onderzoeken rond kartelvorming in de bewakingssector. De bpost-CEO was voor zijn overstap naar de posterijen actief bij beveiligingsfirma G4S. Hij is ervan overtuigd dat hij geen inbreuken gemaakt heeft op de mededinging.